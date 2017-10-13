В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском

13.10.2017 19:56

Официальный Будапешт обещает усложнить жизнь Киеву в вопросе его европейской интеграции

Венгрия настаивает на полной отмене недавно вступившего в силу нового закона об образовании и не хочет садиться за стол переговоров, чтобы обсудить возможные поправки. Об этом заявил Золтан Ковач, секретарь Министерства администрации и юстиции, спикер венгерского правительства на встрече с украинскими журналистами в Будапеште, организованной при поддержке Вышеградского фонда и Центра "Новая Европа".

"Вы ущемляете права нацменьшинств, которые проживают в Украине. Это полностью противоречит ценностям европейской интеграции. Мы в ЕС уже инициировали пересмотр вашего Соглашения об ассоциации с Украиной. Посмотрим", – сказал Золтан Ковач.

На вопрос "Сегодня" о том, может ли Венгрия ввести односторонние санкции против Украины, Золтан Ковач ответил, что Будапешт в целом не верит в санкции.

"Вы знаете позицию Венгрии по санкциям против России. Санкции не работают. И чего мы добьемся, если введем санкции против вас? Но, заранее извините, что говорю это, мы сделаем вашу жизнь более сложной, если речь заходит о европейской интеграции", – передает позицию Будапешта спикер правительства.

Он обвинил Украину в том, что когда ей что-то нужно, она обещает сделать все.

"Но когда это сделано за спиной происходит что-то другое. И я уверен, что украинские правительство и президент это понимают", – считает спикер правительства Венгрии.

Присутствующие на встрече украинские журналисты рассказали спикеру правительства, что в ст.7 нового закона об образовании нет норм, которые бы так или иначе притесняли права венгерской нацменьшины в Украине. А проблема на самом деле в том, что по статистике украинцы-представители венгерской нацменьшины почти не знают украинского; заканчивая школу в Украине их баллы ВНО по украинскому языку очень низкие, что не позволяет им поступить в университет и найти достойную работу.

На это Золтан Ковач ответил, что по статистике, которой владеет правительство Венгрии, большинство украинцев не говорит на украинском. В таком случае, по его мнению, нет смысла в ст.7 нового закона об образовании.

"И если у вас есть требование к госчиновникам (владеть в полной мере украинским языком – Авт.), мы видели, как люди с разных частей мира приезжали работать в украинском правительстве. Странные вещи творятся в украинском правительстве", – сказал Ковач.

В ответ участники дискуссии из Украины спросили у Ковача, зачем Венгрия, нарушая украинские законы, проводит паспортизацию украинцев на Закарпатье. Этот вопрос, насколько известно "Сегодня", неоднократно поднимался на переговорах правительств и глав государств. Корреспондент "Сегодня" спросил у Золтана Ковача, что будет, если Украина, по примеру Венгрии, начнет раздавать свои паспорта венграм, проживающим в приграничных регионах. Но позиция Будапешта неизменна. По словам Золтана Ковача, Венгрия "не раздает паспорта на Закарпатье, люди их сами берут и это их личное решение".

Многие эксперты объясняют такую жесткую и манипулятивную позицию Венгрии приближающимися парламентскими выборами, которые пройдут в апреле 2018 года. Премьер Виктор Орбан вместе со своей партией "Фидес" очень хочет победить и остаться в кресле главы правительства. Для этого он играет на протестных настроениях общества и фактически на электоральном поле пророссийской праворадикальной партии "Йоббик". Партия "Фидес", в надежде победить, пытается привлечь голоса венгров, проживающих за границей, в том числе и в Украине. Для этого, по словам экспертов, Будапешт и подливает масла в огонь в спор Украины и Киева по новому закону об образовании, чтобы мобилизовать венгерскую нацменьшу в Украине проголосовать за "Фидес".

Как рассказывал глава МИД Украины Павел Климкин, Румыния, в отличие от Венгрии, готова к открытому диалогу с Украиной по закону об образовании.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В свою очередь Петр Порошенко говорил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.

Источник: https://www.segodnya.ua



