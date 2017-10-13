- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- З України видворили відомого німецького співака за гастролі в окупованому Криму19:38
- Официально: НБУ запретил в Украине рубли19:20
- В Украине подразделения НПУ и Нацгвардии переводят в усиленный режим19:00
- Историческое событие: в Украине откроют уникальный центр ЮНЕСКО18:01
- В Кабмине ответили на намерение Венгрии заблокировать евроустремления Украины17:48
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- В Евросоюзе назвали крайние сроки для принятия ВР медицинской реформы17:18
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- Сценарий Кремля: Парубий оценил последствия от досрочных выборов в Украине16:30
В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском
Официальный Будапешт обещает усложнить жизнь Киеву в вопросе его европейской интеграции
Венгрия настаивает на полной отмене недавно вступившего в силу нового закона об образовании и не хочет садиться за стол переговоров, чтобы обсудить возможные поправки. Об этом заявил Золтан Ковач, секретарь Министерства администрации и юстиции, спикер венгерского правительства на встрече с украинскими журналистами в Будапеште, организованной при поддержке Вышеградского фонда и Центра "Новая Европа".
"Вы ущемляете права нацменьшинств, которые проживают в Украине. Это полностью противоречит ценностям европейской интеграции. Мы в ЕС уже инициировали пересмотр вашего Соглашения об ассоциации с Украиной. Посмотрим", – сказал Золтан Ковач.
На вопрос "Сегодня" о том, может ли Венгрия ввести односторонние санкции против Украины, Золтан Ковач ответил, что Будапешт в целом не верит в санкции.
"Вы знаете позицию Венгрии по санкциям против России. Санкции не работают. И чего мы добьемся, если введем санкции против вас? Но, заранее извините, что говорю это, мы сделаем вашу жизнь более сложной, если речь заходит о европейской интеграции", – передает позицию Будапешта спикер правительства.
Он обвинил Украину в том, что когда ей что-то нужно, она обещает сделать все.
"Но когда это сделано за спиной происходит что-то другое. И я уверен, что украинские правительство и президент это понимают", – считает спикер правительства Венгрии.
Присутствующие на встрече украинские журналисты рассказали спикеру правительства, что в ст.7 нового закона об образовании нет норм, которые бы так или иначе притесняли права венгерской нацменьшины в Украине. А проблема на самом деле в том, что по статистике украинцы-представители венгерской нацменьшины почти не знают украинского; заканчивая школу в Украине их баллы ВНО по украинскому языку очень низкие, что не позволяет им поступить в университет и найти достойную работу.
На это Золтан Ковач ответил, что по статистике, которой владеет правительство Венгрии, большинство украинцев не говорит на украинском. В таком случае, по его мнению, нет смысла в ст.7 нового закона об образовании.
"И если у вас есть требование к госчиновникам (владеть в полной мере украинским языком – Авт.), мы видели, как люди с разных частей мира приезжали работать в украинском правительстве. Странные вещи творятся в украинском правительстве", – сказал Ковач.
В ответ участники дискуссии из Украины спросили у Ковача, зачем Венгрия, нарушая украинские законы, проводит паспортизацию украинцев на Закарпатье. Этот вопрос, насколько известно "Сегодня", неоднократно поднимался на переговорах правительств и глав государств. Корреспондент "Сегодня" спросил у Золтана Ковача, что будет, если Украина, по примеру Венгрии, начнет раздавать свои паспорта венграм, проживающим в приграничных регионах. Но позиция Будапешта неизменна. По словам Золтана Ковача, Венгрия "не раздает паспорта на Закарпатье, люди их сами берут и это их личное решение".
Многие эксперты объясняют такую жесткую и манипулятивную позицию Венгрии приближающимися парламентскими выборами, которые пройдут в апреле 2018 года. Премьер Виктор Орбан вместе со своей партией "Фидес" очень хочет победить и остаться в кресле главы правительства. Для этого он играет на протестных настроениях общества и фактически на электоральном поле пророссийской праворадикальной партии "Йоббик". Партия "Фидес", в надежде победить, пытается привлечь голоса венгров, проживающих за границей, в том числе и в Украине. Для этого, по словам экспертов, Будапешт и подливает масла в огонь в спор Украины и Киева по новому закону об образовании, чтобы мобилизовать венгерскую нацменьшу в Украине проголосовать за "Фидес".
Как рассказывал глава МИД Украины Павел Климкин, Румыния, в отличие от Венгрии, готова к открытому диалогу с Украиной по закону об образовании.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт будет и дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.
В свою очередь Петр Порошенко говорил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, образование, Венгрия
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь13:01
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину12:00
- В Донецке арестовали «главу» Ленинского района10:25
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- В правительстве Венгрии заявили, что в Украине большинство говорит не на украинском19:56
- З України видворили відомого німецького співака за гастролі в окупованому Криму19:38
- Официально: НБУ запретил в Украине рубли19:20
- В Украине подразделения НПУ и Нацгвардии переводят в усиленный режим19:00
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- В Китае создали контртеррористическую лазерную пушку18:30
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Историческое событие: в Украине откроют уникальный центр ЮНЕСКО18:01
- В Кабмине ответили на намерение Венгрии заблокировать евроустремления Украины17:48
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Пятница 13-е: приметы в этот день09:25
- Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица09:17
- Переход на зимнее время 2017: советы как выспаться09:02
- ПОДБИРАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДОРОГЕ: ЧТО ГОВОРЯТ ПРИМЕТЫ?08:43
- Как выглядеть моложе своих лет08:29
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"