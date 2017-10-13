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В России рассказали о мощном оружии против Украины
Россия ведет против Украины полномасштабную пропагандистскую войну, однако Киев пока не нашел эффективных ответов на то, чтобы этому противостоять.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Константин Боровой, российский оппозиционный политик.
«Угрозы самые разные – и в бизнесе осуществляется коммерческая агрессия против крупнейших компаний, и против политических структур», - считает оппозиционер. По мнению Борового, Украина почти ничего не делает, чтобы бороться с этим, а информационная война – это самое мощное оружие России, на которое тратятся миллиарды.
«Кремль ведет настоящую информационную войну. Это боевые действия в информационном пространстве с использованием различных инструментов. Придумано новое средство ведения военных действий, а его серьезно не оценивают. А это настоящий инструмент, настоящее оружие, которое имеет прямое влияние на человека», - считает Боровой.
Он добавил, что Киев и Запад пока еще не нашли ответа, как этот инструмент работает, чтобы понять реальную угрозу.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, пропаганда
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