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Відсьогодні українське телебачення повністю переходить на українську мову

13.10.2017 12:16
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Відсьогодні українське телебачення повністю переходить на українську мову

Починаючи із сьогоднішнього дня, 13 жовтня, в Україні вступив в дію закон про квоти, у відповідності до якого телевізійні канали повинні забезпечити програми державною мовою та дубляж українською фільмів та серіалів, про що інформує replyua.net.

Варто зазначити, що Верховна Рада відповідний закон прийняла ще в травні поточного року, проте телеканалам надали час до 13 жовтня для того, щоб «перебудувати» ефір. За словами голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, «після цього ще цілий рік (до жовтня наступного року) програми будуть зараховуватися до українських квот, навіть якщо вони російською мовою», виготовлені на території України, але не є російським продуктом.

У відповідності до нових правил, у прямому ефірі телеканалів загальнонаціонального мовлення повинно бути щонайменше 75%, а в ефірі регіональних - 50% україномовних програм. Фільми та телевізійні програми, які створювалися не українською мовою та не є власним продуктом телерадіокомпаній, неодмінно повинні бути продубльовані українською мовою. Виняток становлять радянські фільми, які повинні виходити з субтитрами. 



Теги: Донбасс, закон, телевидение, украинский язык
 
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