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Заморозки, дожди и бабье лето: кому повезет в эти выходные
На Покров в Украине погода ухудшится,прогнозируются дожди
14 октября практически везде похолодает. Об этом сообщила главный синоптик, Наталья Диденко.
Так, особенно в северных и северо-восточных областях — Житомир, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск (плюс районы и села окружающие). Ожидается в перечисленных областях-районах в течение дня только + 8 + 12 градусов.
Всего в Украине + 10 + 14 градусов, на юге и Закарпатье до + 14 + 16 градусов.
Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром. Направление — северо-западный, порывы местами до штормовых 15-18 метров в секунду.
Дожди наиболее вероятны у северных областях и в восточной части Украины плюс Днепропетровская, Черкасская, Полтавская.
Западные области, Винницкая область и южная часть — без существенных осадков и даже с прояснениями.
В Киеве на Покров погода — с дождем, похолоданием до + 8 + 10 градусов и сильным северо-западным ветром.
15 октября, в воскресенье, еще будет сыро, но начнет теплеть.
А в понедельник, 16 октября, по предварительному прогнозу, — бабье лето!
Напомним, в пятницу, 13 октября, в Украину идет атмосферный фронт.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, погода, заморозки, бабье лето
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