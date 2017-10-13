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Заставили: украинский певец выступил с долгожданным признанием о России
Известный украинский певец и музыкант Сергей Бабкин на публике заявил, что Российская Федерация является государством-агрессором. Как передает replyua.net со ссылкой на журналистов ТСН, с соответствующим заявлением певец выступил во время концерта в Днепре.
Отмечается, что еще до начала концерта, местом проведения которого стал городской дворец культуры машиностроителей, собрались примерно двадцать активистов, представляющих «Правый сектор» и ВО «Свобода». Суть требований людей заключалась в том, чтобы Сергей Бабкин публично озвучил свою точку зрения касаемо агрессивной политики России против Украины.
Вначале состоялась встреча артиста с двумя активистами, после чего всех участников митинга пригласили в зал, в котором уже находились собравшиеся на концерт зрители. «Я признаю российское правительство правительством страны-агрессора», - заявил Бабкин перед собравшейся аудиторией. После этого активисты потребовали от Бабкина, чтобы он озвучил свою точку зрения о Крыме. Музыкант признал полуостров украинской территорией, которую незаконно оккупировала Россия.
Теги: Россия, Донбасс, певец, Днепр
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