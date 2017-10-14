Чего хотят украинцы: запретить депутатам ездить за границу, встретиться с Порошенко за $1 тыс. и продавать «красивые номера» для авто

14.10.2017 08:49

Издание «Журналист» публикует ТОП-5 самых необычных петиций, которые украинцы подали на сайт президента Украины.

В частности, один из инициаторов предлагает запретить депутатам Верховной Рады, чиновникам Кабинета министров выезд за границу во время пребывания на должности, за исключением служебных командировок.

«По моему мнению, лучшим вариантом будет запретить беспричинный выезд, одним из правил вступления в должность или избранием в депутаты ВР должно быть добровольное лишение загранпаспорта и пользование дипломатическим паспортом только для выполнения государственных, служебных обязанностей. Прошу зафиксировать в будущем законе о выборах», − сказано в сообщении.

Также один из граждан обратился с просьбой отметить блокировку социальной сети «Вконтакте», поскольку связь с родственниками, которые проживают за границей, пропала.

Кроме того, украинцы хотят создать государственную программу и профинансировать перевод мультфильмов и компьютерных игр на украинский язык.

Один из инициаторов предложил президенту Петру Порошенко заплатить $1 тыс. за то, чтобы глава государства выслушал идеи автора.

«Я заплачу Вам $1 тыс. за 1 минуту вашего времени, − сказано в обращении. − У меня много идей как прославить страну и поднять Ваш рейтинг за очень малые деньги, но воплощение идей принесет деньги не только Вам, но и стране, так как этого не делал весь мир за всю историю человечества, а людей надо удивлять».

Кроме того, один из граждан предложил продавать «красивые номера» для автомобилей на онлайн-аукционе. По мнению автора средства от продаж смогут увеличить поступления в бюджет.

«В настоящее время, чтобы получить в Украине «красивые» автомобильные номера, такие как «7777» и т.д., нужно иметь или влиятельных знакомых, или дать взятку», − сказано в сообщении.