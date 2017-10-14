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Данилюк назвал три шага Украины для получения транша МВФ
Украина приблизилась к выполнению рекомендаций Международного валютного фонда для получения очередного транша в рамках программы расширенного финансирования EFF.
Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк во время панельной дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне в пятницу, передает ZN.ua.
"Я реалистично оцениваю получения транша в этом году", - сказал глава Минфина.
Данилюк напомнил, что Верховная Рада проголосовала, и президент уже подписал закон о пенсионной реформе, на проведении которой настаивал МВФ.
Следующим шагом министр назвал упрощение приватизационного процесса. Соответствующий законопроект уже одобрен профильным комитетом и готов к внесению в сессионный зал парламента.
"Мы ожидаем его одобрения в первом чтении на следующей неделе", - отметил Данилюк.
Третьим важным шагом Украины министр финансов назвал создание антикоррупционного суда. Задержку с принятием соответствующего законодательства Данилюк пояснил ожиданием экспертизы Венецианской комиссии.
Министр финансов категорически опроверг информацию о якобы желания Киева прервать сотрудничество с МВФ. Он подчеркнул, что это сотрудничество свидетельствует, что в Украине продолжаются необходимые реформы.
"МВФ – это сильный сигнал для привлечения инвестиций: как прямых, так и долговых", - добавил Данилюк.
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш
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