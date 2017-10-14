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Финансирование медицины в Украине увеличится с 25 до 85 млрд грн
С 2017 по 2020 годы объем финансирования системы здравоохранения будет увеличен с 25 до 85 млрд грн.
Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, выступая в эфире 5 канала в программе Прямая речь в пятницу, 13 октября.
По ее словам, в стране накопилось довольно много мифов относительно реформы, которые необходимо развенчивать, чтобы продемонстрировать эффективность принятых мер.
"Те, кто боится, я думаю, не понимают до конца, как она будет меняться. Есть очень много мифов, которые раскручивают и на медийном пространстве, и те, кто против реформы. Но когда мы сможем донести до всех врачей, как оно будет, я думаю, что уже не будут бояться ", - заявила она.
В то же время Супрун отметила, что "очень много среди медицинского сообщества медиков, врачей, медсестер и других работников, которые ждут эти реформы".
"Они понимают, как оно изменится, они знают, что для них это будет защита, они будут иметь своих пациентов и оказывать им помощь. Главные врачи и медицинские учреждения будут заинтересованы в тех врачах, которые более популярны и оказывают качественную помощь, потому что те будут иметь за собой всех своих пациентов. У врачей будет выбор. Те врачи, которые будут иметь своих пациентов, они смогут выбирать, где работать", - отметила Супрун.
Теги: Украина, Донбасс, финансирование, медицина
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