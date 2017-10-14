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ПОРОШЕНКО ПООБЕЩАЛ УКРАИНСКОЙ АРМИИ 200 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, ИЗ НИХ – 62 ТАНКА
Вооруженным силам Украины сегодня передадут 200 единиц военной техники. Об этом 14 октября во время церемонии принятия клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Сегодня прямо отсюда я отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники – 200 единиц, среди них – 62 танка», – сказал президент.
Он выразил слова благодарности всем украинским военнослужащим за героизм и мужество, самопожертвование и доблесть.
Напомним, 14 октября в Украине отмечают День защитника с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, а также содействие укреплению патриотического духа в обществе. Согласно указа президента от 5 марта 2015 года этот день официально определено праздничным и нерабочим.
В этот день также отмечают и церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, техника, армия, танки, Порошенко
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