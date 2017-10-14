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Праздник Покрова-2017: почему важно хранить икону в каждом доме
В эту субботу, 14 октября, православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы.
Ранее сайт "Сегодня" писал об истории, традициях, смысле этого праздника, а также, как правильно провести этот день и что ни в коем случае нельзя делать.
Для чего нужна икона "Покров Пресвятой Богородицы"
Икона "Покров Пресвятой Богородицы" – это в первую очередь надежная защита от сглаза. Обязательно купите маленький образец иконы в храме и носите всегда при себе. Также этот образ убережет вас от несчастий и любой беды, защитит от болезней и недугов. Если перед вами в работе стоит сложная задача, поставьте икону перед собой на рабочем столе.
В каком случае произносят молитву перед иконой "Покров Пресвятой Богородицы"
для обретения любви и семьи;
в борьбе с внутренним врагом;
для исцеления больного;
при унынии и грусти.
Также в этот день девушкам, желающим выйти замуж, следует прийти в церковь до начала праздничного богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни.
Напомним, мы уже писали, что 14 октября мы также отмечаем День украинского казачества, который приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. По указу Президента, с 2015 года этот религиозный праздник стал еще и официальным выходным в честь празднования Дня защитника Украины.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, праздник, икона, Покров Пресвятой Богородицы
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