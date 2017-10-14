Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно

14.10.2017 11:49

Большинство украинцев не хочет переезжать жить в другую страну — 61% готов остаться дома, а покинуть родину не против 35% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные исследований социологической группы "Рейтинг", которая опросила 1200 респондентов во всех уголках страны в течение сентября.

"По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%). Желающих уехать больше всего среди жителей Запада (41%) и молодежи в возрасте 18—35 лет (54%)", — отмечают социологи.

Те, кто хотел бы жить за границей, среди причин чаще всего называют лучшие условия жизни, лучшее будущее для детей, наличие работы и желание получить образование.

Работать

Что касается трудоустройства, то 44% опрошенных хотели бы просто найти работу за пределами Украины. Правда, столько же считают, что у них нет шансов это сделать. Среди опрошенных — лишь 14% реально работали за границей. В то же время 33% уже интересовались трудоустройством за пределами родины: о вакансиях узнают чаще всего от родных, из интернета или через дальние знакомства. Желающие работать за рубежом чаще всего ссылаются на большую з/п, лучшие условия труда и заработок на конкретные цели (учеба, жилье и т. д.).

Самые вожделенные для "заробитчан" страны — Германия, Польша, США, Канада и Чехия. "Молодежь больше других хочет получить работу в силу желания реализации в качестве специалиста и получения опыта в международных компаниях, старшие — ввиду лучшей соцзащиты за рубежом", — поясняют социологи. При стабильной работе за границей вернуться на родину готовы 65% опрошенных украинцев.

Учиться

Украинцы внимательно присматриваются и к перспективе учебы за рубежом: 55% опрошенных имеют знакомых, которые отправляли своих детей учиться за границу. При этом 70% респондентов хотят, чтобы их дети тоже получали знания за границей. Предпочтение отдают Германии, Великобритании, США, Польше и Канаде.

"Чем моложе респонденты, чем выше их уровень образования и чем больше они обеспечены, тем больше среди них тех, кто хотел бы, чтобы их дети или внуки учились за рубежом", — отмечают социологи.

Вернуться

Что касается безвиза, то больше половины наших соотечественников (52%) уверены, что он позитивно повлияет на нашу страну. Правда, при этом 80% опрошенных считают, что безвиз приведет к оттоку рабочей силы из страны.

"Украинцы часто считают, что за границей больше рабочих мест и выше зарплаты. Но при этом, как показывает соцопрос, большинство готовы вернуться после заработков на родину. Этому есть две причины: во-первых, это культурная связь и корни, во-вторых — зарабатывая большие деньги там, дома их тратить выгоднее на более дешевые продукты", — говорит психолог Лилия Воронина.

Эксперты объясняют, почему жители западных областей и молодежь больше других подвержены миграции за пределы Украины: "На западе страны у людей из-за близости с границей больше опыта путешествий, они более мобильные, — говорит Воронина. — Что касается молодежи, то она более современная, гибкая и реже имеет эмоциональную связь со страной. В плане учебы заграница для них более интересна, потому что там обучение направлено больше на получение практических и прикладных знаний".

Источник: segodnya.ua