У дитячій лікарні Львова чоловік влаштував погром, два медика отримали травми

14.10.2017 12:06

Медсестра і хірург міської дитячої лікарні Львова отримали травми в результаті хуліганських дій одного з відвідувачів, повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на головного лікаря лікарні Дмитра Квіта.

За його даними, чоловік прийшов разом з дружиною і дочкою.

"У приймальний покій прийшли громадянин з дружиною і дитиною. Їх в приймальному покої оглядав лікар, у дитини була блювота. Після огляду ми викликали хірурга, щоб він оглянув дитину. Але тут чоловік вибіг в коридор і почав громити все навколо", - цитують в повідомленні слова Д.Квіта.

Чоловік вдарив хірурга, який вибіг на крик, а також почав громити реєстратуру. Від розбитого скла отримала травми медсестра - у неї діагностували струс мозку і глибоку рану чола. У хірурга перелом потиличної кістки, гематоми і струс мозку.

"Ми відразу ж викликали поліцію, вона затримала чоловіка", - сказав Д.Квіт.

Що ж стосується матері і дитини, то вони втекли з лікарні.

Источник: ua.interfax.com.ua