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Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
В 2017 году переход на зимнее время в Украине запланирован на 29 октября.
Так, в 4 часа утра стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.
Как пишет НВ, перевод часов может усугубить физическое состояние из-за стресса, который испытывает организм от смены времени.
Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии – если один из этих случаев ваш, то вы находитесь в группе риска.
Вот, что нужно знать о потенциальных опасностях.
1. Согласно ряду исследований, в первые дни после перевода стрелок на зимнее время резко возрастает количество инфарктов и самоубийств. Первое связано с переменой длительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на зимнее время.
2. Самоубийства являются следствием обострения сезонной депрессии. Его вызывает сокращение светового дня и отсуствие солнечного света при пробуждении. Если вы склонны к депрессии, постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни, ведь любая из них может сыграть роль “спускового крючка”.
3. По статистике, в первый день после перевода стрелок на час назад возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Если вы чувствуете, что подвержены стрессам и в целом склонны нервничать от нехватки сна, постарайтесь не садиться за руль.
4. Лучшим способом защиты от негативных последствий перевода стрелок часов на зимнее время является сон. За несколько дней до перевода часов лучше начать ложиться спать раньше. Хотя бы на 15 минут. Также в этот период рекомендуется избегать дневного сна и пить кофе во второй половине дня.
Теги: Донбасс, сон, депрессия, риск, часы
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