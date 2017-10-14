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В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию
14.10.2017 19:27
В связи с принятием закона о повышении пенсий самую большую выплату получат те, у кого больше страховой стаж.
Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный в интервью "5 каналу".
"Сейчас благодаря осовремениванию пенсий, наибольшее увеличение происходит у тех, кто имел большую продолжительность страхового стажа, у кого была большая заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы", - подчеркнул он.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, закон, пенсионный фонд, стаж
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