В школах Хмельницкого отменят изучение русского языка

14.10.2017 11:06

В Хмельницком горсовете приняли решение исключить из школьной программы городских школ изучение русского языка. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на слова директора департамента образования Хмельницкого городского совета Романа Мыколаива.

По его словам, соответствующее решение было принято на основании обращений родителей учеников и общественных объединений.

"Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей, и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями", - заявил он.

Мыколаив добавил, что русский язык могут вернуть в школьную программу, если этого захотят родители.

"Конечно. И не только русский. Возможно, кто-то захочет изучать ромский, венгерский, то они могут писать такое обращение. И при наличии соответствующих кадров и не менее 12 заявлений от учеников, эти заявления будут удовлетворены. В принципе у нас есть факультативы по русскому языку. Хотя мы считаем, что и с ними надо заканчивать ", - сказал глава департамента.

Ожидается, что соответствующее решение вступит в силу с понедельника, 16 октября.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года. Предостережение против него высказали Венгрия, Румыния, Болгария, Россия и Молдавия. Кроме того, Венгрия заявила о намерении блокировать сближение Украины с Евросоюзом.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время дебатов приняла резолюцию касательно украинского закона "Об образовании", которая призывает украинские власти, в частности, прислушаться к замечаниям Венецианской комиссии, а также продумать "более гибкую модель" двуязычного образования с учетом интересов тех, кто принадлежит к коренным народам и национальным меньшинствам.

Во время дебатов в ПАСЕ многие делегаты обвинили Украину в том, что она не сделала это ранее, еще до принятия документа. На самом деле к закону было много вопросов. Докладчик эстонской делегации в ПАСЕ назвал закон "Об образовании" нереалистичным, а член молдавской делегации выразил мнение, что закон отказывает в идентичности более 250 тыс. молдаван в Украине. Со стороны Венгрии было заявление, что таким образом Украина сама же дестабилизирует обстановку в своей стране.

Источник: 112.ua