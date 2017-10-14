В Украине разорившиеся банки нарушили закон на более 435 млрд грн

14.10.2017 07:29

По состоянию на 1 октября текущего года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 90 банков-участников. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Общая сумма средств, аккумулированные Фондом, по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 14, 748 760 тыс. грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за первые девять месяцев 2017 года составили 2 492 150 тыс. грн, − сказано в сообщении. – Кроме того, общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 октября 2017 года составила 87 603 300 тыс. грн».

Так, по состоянию на 1 октября Фонд подал 4602 заявления в правоохранительные органы на нарушения, допущенные банками-банкротами и банками, которые ликвидируются.

Источник: journalist.today