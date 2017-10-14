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В Украине запретили распространение рублей с изображением Крыма
Купюры не будут принимать в банках.
Национальный банк Украины запретил банкам и финансовым учреждениям проводить любые операции с российскими банкнотами и монетами, где изображен Крым, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками, говорится в заявлении НБУ.
Такие банкноты запрещено выдавать банкам и ОАО "Укрпочта" при получении и осуществлении переводов. Постановление вступает в силу с 17 октября 2017.
Напомним, вчера в России представили новые банкноты - на банкноте 200 рублей изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе, в аннексированом Россией Крыму. Основное изображение оборотной стороны банкноты – историко-архитектурный музей-заповедник "Херсонес Таврический".
Теги: Донбасс, Крым, банк, рубль
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