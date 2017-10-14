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Вараські школярі сплели для бійців АТО велетенську сітку

14.10.2017 13:04
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Вараські школярі сплели для бійців АТО велетенську сітку

Учні Вараської гімназії, що на Рівненщині, долучилися до патріотичної акції «Мій вклад у справу миру» і сплели бійцям АТО велетенську захисну сітку.

"Над її створенням невтомні гімназисти, вчителі та працівники гімназії трудилися більше двох тижнів. Старшокласники ретельно перевіряли результат праці молодших учнів на якість. З усіма необхідними матеріалами для сітки допомагали із дитячих садочків та з міської спілки воїнів АТО. Окрім цього, діти написали безліч листівок у підтримку воїнів АТО",- написала учениця 11-А класу Вараської гімназії Софія Кирилюк.

Источник: rvnews.rv.ua


 



Теги: Донбасс, АТО, школьники, бойцы
 
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