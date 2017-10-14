Задыхающийся Киев: Дарницкая ТЭЦ травит жителей столицы

14.10.2017 18:04

Дарницкая теплоэлектроцентраль является одной из самых высокотехнологичных и крупных электростанций столицы.

Журналисты ИНФОРМАТОРа посетили территорию ТЭЦ и пообщались с жителями ближайших микрорайонов. Они рассказали, как предприятие отравляет воздух, портит здоровье киевлян и когда планируется его модернизация.

История успешного проекта

В 1934 году киевский институт «Энергопроект» разработал план построения Дарницкой теплоэлектроцентрали. В эксплуатацию же ТЭЦ ввели двадцать лет спустя. В том же году была построена первая в Советском Союзе градирня (устройство для охлаждения воды направленным потоком атмосферного воздуха) из железобетонных конструкций.

Проект оказался настолько успешным, что его использовали при строительстве еще 16 электростанций в Украине и за рубежом. В советское время возле станции были возведены два жилых района со зданиями в отличительном архитектурном стиле: один расположился на улице Павла Усенко, а другой – на улицах Строителей и Ивана Дубового.

В 1958 году на ТЭЦ был введен в действие турбоагрегат №5, а суммарная мощность станции составила 330 000 кВт. В 1960 году мощность достигла 250 МВт.

Со временем четыре турбины были демонтированы в связи с физическим износом. Котлы №1 и №2 реконструировали на водогрейные. Основное топливо для Дарницкой ТЭЦ является антрацитовый уголь. К буферному топливу относится природный газ.

ТЭЦ производит тепло и электроэнергию для Днепровского и Дарницкого районов, а также Русановки. В целом, станция отапливает 10% жилой площади Киева: 1050 жилых домов, 120 школ, а также районные поликлиники и больницы.

300 000 жителей левого берега комфортно живут благодаря работе станции.

Задыхающийся Киев

Возле станции тяжело находится даже несколько минут. Во рту постоянно хрустит угольная пыль. Она же, бурого цвета, оседает на одежде и подводящих к ТЭЦ дорогах. Дышать затруднительно из-за загрязненного воздуха.

Журналисты ИНФОРМАТОРа постарались разузнать у рабочих станции и на проходной об условиях работы. Большинство людей открещиваются короткой фразой: «Нас все устраивает».

Местные жители Дарницкого района оказались более общительными.

«Пыль, которую приносит ветер со стороны ТЭЦ, оседает на машинах, балконах квартир и даже мебели. Мы не знаем, что с этим делать», – рассказала журналисту ИНФОРМАТОРа жительница.

Ее слова подтвердила сотрудница «Института возобновляемой энергетики».

«Проблема с пылью беспокоит местных жителей. Дарницкую ТЭЦ давно не модернизировали. Плохо работают старые системы фильтрации. Но больше всего им не нравятся запахи, доносящиеся со зданий напротив ТЭЦ. Неизвестно, что они там сжигают или изготавливают», – сообщила сотрудница.

Кроме того, Дарницкая теплоэлектроцентраль загрязняет озеро Горячка, являющееся техническим водоемом предприятия. В него сбрасываются промышленного отходы.

Пробы зашлакованной воды из озера шокировали химика Павла Приходченко: «Превышение по мышьяку в 14 раз, превышение по ванадию в 15 раз, превышение по селену в 7 раз. Особенно опасным является ванадий. Грамма достаточно, чтобы убить 250 человек».

Виталий Дикий, участник движения за чистоту Позняков, направил запрос в Дарницкую РГА для рассмотрения нарушения со стороны “Дартеплоцентрали” эксплуатации золоотвала на озере Горячка.

В предоставленном ответе шла речь о том, что в 2008 году Институт гигиены и медицинской экологии им. Марзеева АМН Украины сделал вывод о том, что золошлаковое вещество является малоопасным и при надлежащем отношении не вредит людям и окружающей среде.

В тоже время, жители Дарницкого района продолжают жаловаться на негативное влияние зольной пыли на здоровье. Страдают киевляне, в первую очередь, на частые респираторные заболевания. А пылевые бури с озера Горячка тревожат жителей Позняков.

Будет ли чистое будущее?

15 декабря 2016 года генеральный директор Вячеслав Селиванов сообщил, что котлоагрегаты Дарницкой ТЭЦ будут оснащены электрофильтрами, которые позволяют получить сухое золошлакоудаление. Тем самым будет уменьшено количество пыли и загрязнение озера Горячка.

«Бурштынская ТЭС — наибольшая в Украине электростанция по числу работающих блоков, и безусловно, — значительный загрязнитель окружающей среды. Там тоже есть проблемы с золоотвалом. Емкость существующего уже практически исчерпана, а новый построить невозможно по целому ряду причин. На трех котлах уже ушли от жидкого золоудаления и снизили нагрузку на золоотвал. Именно там я получил практический опыт модернизации оборудования для уменьшения вредных выбросов. По этой причине акционеры ТОВ «Еврореконструкция» и пригласили меня на Дарницкую ТЭЦ. Я знаю, что надо делать и готов действовать», — сказал Селиванов.

Модернизацию ТЭЦ планируют завершить в течении 5 лет. В это время жители Дарницкого района продолжат дышать загрязненным воздухом. Озеро Горячка же останется местом экологического бедствия и, с большой вероятностью, так и не будет никогда очищено.