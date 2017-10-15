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Десятки жертв: у Києві затримали серійного грабіжника
Києві затримали грабіжника, який обкрадав квартири та автомобілі, а також зривав із перехожих золоті ланцюжки.
Влітку 28-річний місцевий мешканець скоїв кілька грабежів та десятки крадіжок із автомобілів і квартир. За допомогою інструментів правопорушник відчиняв капот у авто та викрадав звідти акумулятори, магнітоли та цінні речі. У квартири він проникав за допомогою відмичок та підбору ключів і забирав гроші та техніку, повідомляє “Народна Правда” із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Крім того, він зірвав із шиї 64-річної жінки золотий ланцюжок із підвіскою, а у 29-річного чоловіка вирвав із рук сумку, де був мобільний телефон і гроші, та з шиї – золотий ланцюжок.
Правоохоронці затримали підозрюваного. За плечима злодія вже був чималий кримінальний досвід: він засуджувався за крадіжки, грабежі та шахрайські дії.
За даними фактами слідчим відділом Подільського управління поліції було розпочато кілька кримінальних проваджень: за ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Покарання зловмиснику призначить суд. Киянину загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, у мережі з’явилося шокуюче відео, на якому молода людина грабує в під’їзді жінку похилого віку. Цинічний вчинок не міг залишити байдужими киян, які з жалем констатують, що у деяких грабіжників не залишилося ніяких моральних принципів.
Нагадаємо також, біля мікрорайона Воскресенка, що у Дніпровському районі столиці двоє осіб в масках забрали із автомобіля потерпілого барсетку та сумку з мільйоном гривень.
Теги: Донбасс, Киев, грабитель, жертва
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