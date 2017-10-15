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Для полицейских, задержанных по подозрению в вымогательстве, Октябрьский районный суд Полтавы определил смехотворные суммы залога

15.10.2017 11:50
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Для полицейских, задержанных по подозрению в вымогательстве, Октябрьский районный суд Полтавы определил смехотворные суммы залога

11 октября по подозрению в вымогательстве на Полтавщине были задержаны два сотрудника Лубенского отдела полиции, а также их начальник, который был доставлен в Полтавский следственный изолятор временного содержания из-под Северодонецка Луганской области, где он находился в 4-месячной командировке, неся службу на блокпостах.

Напомним, начальник отдела, его заместитель и руководитель одного из секторов систематически вымогали взятки у собственника деревообрабатывающего предприятия. В случае отказа выплачивать «дань» оборотни в погонах угрожали коммерсанту создать искусственные преграды в ведении бизнеса. Оперативники СБУ при поддержке руководства областной полиции и процессуальном руководстве областной прокуратуры задокументировали, что предприниматель дважды вынужден был передавать полицейским большие объемы древесины. Подчиненных начальника отдела полиции взяли во время передачи им очередной партии леса.

Областное управление СБУ сообщило, что во время обысков в Лубенском отделе полиции и по месту проживания подозреваемых правоохранители выявили незаконно полученную ими древесину, 8000 долларов США и арсенал оружия неизвестного происхождения.

В пятницу Октябрьский районный суд Полтавы задержанным назначил меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В эксклюзивном интервью изданию «Кременчугская газета» начальник управления прокуратуры Полтавской области Игорь Поночовний сообщил, что сумма залога для начальника Лубенского отдела полиции составила 128 тысяч гривен, а его заместителю и начальнику сектора -- по 96 тысяч. Суммы для людей такого ранга смехотворные, поэтому, скорее всего, что в ближайший рабочий день, во вторник, все трое уже окажутся на свободе.

Источник: fakty.ua



Теги: Донбасс, Полтава, вымогательство, залог, полицейский
 
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