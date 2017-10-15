Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций

15.10.2017 18:30

Популярный украинский шоумен и комедийный артист Владимир Зеленский утверждает, что никаких политических амбиций не имеет, поскольку сейчас находится на своем месте в жизни. Кроме того, он не ездит учиться в Америку, как некоторые.

Об этом он рассказал в комментарии известной украинской ведущей Екатерине Осадчей.

"Эксперты уже говорят о том, что я в президентской гонке могу быть джокером и имею все шансы попасть во второй тур? Если серьезно, то я к этому относиться очень серьезно не могу. Пока. Еще вся жизнь впереди. На самом деле, все потому, что я считаю, что я на своем месте в жизни. Я хочу быть на своем месте, мне кайфово. Я не езжу учиться в Америку, обрати внимание", – подчеркнул он.

К слову, Святослав Вакарчук проведет семестр в Стэнфордском университете в США, где будет читать лекции и принимать участие в ряде мероприятий.

Источник: 24tv.ua