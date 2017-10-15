КАБМИН: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО НЕТ

15.10.2017 19:10

В Кабинете министров Украины заявили об отсутствии оснований для повышения тарифов на горячее водоснабжение и тепло. Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Отмечается, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением с началом отопительного сезона относится к ответственности местной власти, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители, однако пока оснований для повышения цен нет.

«Рассчитываю, что местные руководители ответственно отнесутся к этому и не позволят себе никаких повышений», - приведены в сообщении слова Гройсмана.

В правительстве напомнили, что согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты - школы, детсады, больницы - должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд - при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток.

Как сообщалось ранее, жители Мариуполя и Покровска могут не испытывать проблемы с отоплением этой зимой.