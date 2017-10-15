- Когда и как украинцы будут копить на пенсии12:30
- Мама в 12 років: історія зі школяркою-породіллею зі Львівщини отримала скандальне продовження 12:10
- Для полицейских, задержанных по подозрению в вымогательстве, Октябрьский районный суд Полтавы определил смехотворные суммы залога11:50
- В Виннице открыли памятник Симону Петлюре10:10
- Россия в очередной раз не допустила украинских дипломатов и врачей к Павлу Грибу - отец пленного парня шокирован поведением полицейских-нелюдей из РФ 09:50
- МАРШ СЛАВЫ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЙ, - ПОЛИЦИЯ08:10
- Витрати на нардепів зростуть на третину мільярда07:29
- ПОВЫСЯТ ЛИ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО20:48
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт19:47
- В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию19:27
Когда и как украинцы будут копить на пенсии
Кабмин утвердил план по внедрению общеобязательной накопительной системы пенсионного страхования, которая позволит украинцам накопить себе на индивидуальную пенсию. "Сегодня" проанализировала документ и выбрала из него ключевые даты.
Копить на пенсию можно будет уже с 2019-го — сейчас предполагается, что украинцы будут отчислять на индивидуальные счета 2% зарплаты. Взнос этот будет расти на 1% в год, пока не достигнет 7%. Выплаты такие будут обязательными для всех легально работающих украинцев, которые к 1 января 2019-го будут младше 35 лет. К примеру, при средней зарплате по стране в 7114 грн за 35 лет работы можно накопить чуть более 196 тыс. грн. Если каждый месяц снимать со своего пенссчета минималку в 3200, то накопленного хватит на 5 лет, а если минимальную пенсию (1452 грн) — то на 11 лет.
В самой стратегии расписаны планы на ближайшие полгода. В ближайшие три месяца правительство обещает подать в ВР законопроект, определяющий, кто и как будет контролировать работу системы накопительного страхования, чтобы в будущем не допустить махинаций с пенсионными средствами. В те же сроки в Кабмине хотят разработать критерии отбора частных пенсионных фондов и ужесточить требования к компаниям, которые управляют пенсионными активами.
Также появятся правила отбора и смены негосударственных пенсионных фондов. До апреля следующего года в Раде должны появиться законопроекты о гарантировании прав участников накопительной пенсионной системы. Отмечается, что это поможет избежать манипуляций с персональной информацией и торговлей данными будущих пенсионеров. Кроме того, в I квартале 2018 года определят размеры страховых взносов и базу (минимальную сумму) начисления страхового взноса. Это, в свою очередь, позволит сформировать правила и требования к программам обязательного и добровольного участия в накопительной системе.
Член группы советников при Кабмине Павел Кухта принятый документ называет дорожной картой пенсионной реформы. "Мы создадим на рынке инструменты для инвестирования пенсионных средств. Обеспечим эффективное регулирование компаний, которые будут предоставлять услуги по негосударственному пенсионному обеспечению", — говорит Кухта.
Управляющий директор группы ICU Григорий Овчаренко отмечает, что отведенных шести месяцев на реализацию стратегии должно хватить: "В Польше подобный проект имплементировали за полгода и там была двухлетняя предварительная работа. У нас инициативы были разработаны еще в 2003 году".
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, пенсии
- Реформы в действии: Порошенко, Гройсману и их подчиненным увеличили зарплаты
- Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября будет повышена до 1378 гривен
- Рост зарплаты в Украине превысил 40 процентов
- Жителям Донбасса задолжали почти 180 миллионов гривен
- В Украине существенно подорожает свинина
- Что заставляет тратить украинцев ползарплаты на еду
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате21:46
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ18:27
- В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники17:47
- В Луганской области создают арт-пространство для сельских жителей17:25
- Когда и как украинцы будут копить на пенсии12:30
- Мама в 12 років: історія зі школяркою-породіллею зі Львівщини отримала скандальне продовження 12:10
- Для полицейских, задержанных по подозрению в вымогательстве, Октябрьский районный суд Полтавы определил смехотворные суммы залога11:50
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- Астронавты NASA испытали спиннер в невесомости (ВИДЕО)11:00
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- Известный дизайнер "воссоединил" Меркель и Гитлера10:30
- В Виннице открыли памятник Симону Петлюре10:10
- Россия в очередной раз не допустила украинских дипломатов и врачей к Павлу Грибу - отец пленного парня шокирован поведением полицейских-нелюдей из РФ 09:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых