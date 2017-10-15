Против Украины открыли «второй фронт», — дипломат Юрий Щербак

15.10.2017 18:10

Бывший посол Украины в США, Канаде и Израиле Юрий Щербак оценил последние претензии Венгрии к Украине, как открытие «второго фронта» против нашей страны. Об этом он заявил в эфире Громадського радіо.

«Это поддержка сепаратизма. Это подражание российской политике проведения гибридных войн. Это своеобразная гибридная война, объявленная нам на Западе, и мы должны со всей серьезностью отнестись к этому, потому что фактически открыто против Украины второй западный фронт, потому что то, что там происходит, требует очень серьезного к себе отношения со стороны ни только местной власти в Ужгороде, зная, что она часто бывает абсолютно пассивна, и не борется с теми тенденциями, это касается и киевской власти. Теперь, когда эта проблема выросла до уровня международного европейского скандала — очевидно, что Киев должен принять очень серьезные меры, и думать, как выйти из этой ситуации», — сказал Юрий Щербак.