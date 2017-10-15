Россия в очередной раз не допустила украинских дипломатов и врачей к Павлу Грибу - отец пленного парня шокирован поведением полицейских-нелюдей из РФ

15.10.2017 09:50

Российские правоохранители вдруг отказались допустить украинских врачей к украинцу Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.

Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на страницу в Facebook отца арестованного 19-летнего парня Игоря Гриба.

"Второй день украинские врачи Василий Притула и Юрий Кучин пытаются попасть к Павлу. Второй день - отказ. Ни письма из Европейского Суда по правам человека, ни обращения государственных органов власти Украины, ни просто человеческое сочувствие не работают в РФ. Следователь, ведущий дело, отказался от встречи с консулом и врачами", - написал Игорь Гриб.

По его словам, украинская сторона написала жалобы о запрете встречи с Павлом.

Он также опубликовал фотографии врачей, которые поехали к Павлу.



Между тем, пользователи социальной сети Facebook запустили флешмоб: они публикуют фото с плакатами Павла и призывают российские власти допустить врачей к задержанному в Беларуси украинцу. "Нужно добиться, чтобы РФ впустила врачей к Павлу Грибу. Пока они еще там. Павел ДО СИХ ПОР (уже полтора месяца!) не получает лечения. Ему до сих пор не позволяют передать лекарства. Он хуже выглядит и хуже себя чувствует. Его здоровье и жизнь в реальной опасности", - написала адвокат Евгения Закревская.



