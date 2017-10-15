- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- С начала года в Украине произошло 1185 убийств, - Нацполиция20:10
- "Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных19:50
- КАБМИН: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО НЕТ19:10
- Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций18:30
- Против Украины открыли «второй фронт», — дипломат Юрий Щербак18:10
- Во Львове ребенок на игрушечном электромобиле задавил пенсионера17:40
- В Україні офіційно стартував опалювальний сезон17:30
- Десятки жертв: у Києві затримали серійного грабіжника16:30
- Справжній патріот: школяр віддав мільйон гривень на потреби АТО15:50
Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков
Донбасс нужно очистить от боевиков, а санкции с России не должны быть сняты, пока она не выполнить Минские соглашения, и не выведет свои войска из Украины. Об этом в интервью "Газета.ru" рассказал шведский дипломат, экс-глава МАГАТЭ Ханс Бликс.
"Я полагаю, что в Донбасс действительно могли просочиться российские силы, но идея размещения миротворческого контингента мне кажется интересным началом. Украина запустила большое количество ответных реакций, не только в США, но и в Европе, и в моей родной стране — Швеции. Мне кажется, Крым стал очевидным примером нарушением устава ООН … Такое положение, скорее всего, никогда не будет признано (международным сообществом)", – сказал Бликс.
Он отметил, что большой проблемой он видит именно влияние России на восточную Украину.
"Я не вижу возможности возвращения к долгосрочной разрядке (между Россией и Украиной) до тех пор, пока Киев не обретет полный суверенитет над этой территорией (ОРДЛО). При этом должны произойти какие-то изменения в конституции, как это было обозначено в Минских соглашениях. Но я считаю, что территории должны быть очищены от боевиков", – подчеркнул дипломат.
Бликс считает, что Европейский союз будет настаивать на выполнении Минских соглашений, в большей степени Германия и Франция.
"Я не вижу ничего такого, что бы говорило о том, что [Париж и Берлин] изменят свою позицию относительно Минских договоренностей. Поэтому я предполагаю, что в Украине все же должны быть произведены какие-то конституционные подвижки — до того, как будут сняты санкции с России параллельно с отводом войск от границ", – добавил шведский дипломат.
Как рассказывал военный эксперт Алексей Арестович, Россия уйдет с Донбассатолько тогда, когда будет уверена, что Запад снимет с нее санкции. По его словам, Кремль рассматривает по Украине разные варианты – от полномасштабной войны до мягкого ухода.
Военный обозреватель Юрий Карин отмечал, что президент РФ Владимир Путин боится начала наступления украинских военных на Донбассе. Он отметил, что РФ специально перебросила на Донбасс 11 тыс. военных, чтобы ВСУ не смогли перейти в наступление.
В свою очередь сам российский лидер говорил, что Минские соглашения это компромисс по урегулированию ситуации на Донбассе.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Швеция, дипломат, боевики
- В Швеции русские дипломаты "отжали" дом и отказываются выселяться из здания по решению суда
- Разрыв дипломатических отношений с Россией: чем это грозит Украине
- Губернатор Донецкой области встретился с дипломатами
- Попытка переворота в Турции: готовятся масштабные аресты
- Власти Макеевки попросили жителей города сохранять единство
- "Моторола" за "бабки" может "замутить" переворот в "ЛНР", - представитель "ДНР" в России
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Назван самый красивый и доступный каждому смартфон21:30
- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- С начала года в Украине произошло 1185 убийств, - Нацполиция20:10
- "Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных19:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- КАБМИН: ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО НЕТ19:10
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- КАК ПЕРЕСТАТЬ ЕСТЬ НА НОЧЬ08:50
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат