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В СБУ назвали организации, которые работают на страну-агрессора
Ряд украинских организаций намерены совершить провокации в отношении культовых сооружений Украинской православной церкви (Московского патриархата). Их целью, как сообщили в Службе безопасности Украины, является дестабилизации обстановки в Киеве и в Украине в целом.
«В последние дни российские и отдельные отечественные СМИ активно распространяют информацию о провокациях, которые якобы готовятся украинскими национально-патриотическими силами относительно культовых сооружений УПЦ МП в Киеве… Служба безопасности Украины будет предпринимать исчерпывающие меры для предупреждения каких-либо провокаций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Киеве и в государстве в целом», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что располагают исчерпывающей информацией о том, что реальными организаторами планируемых провокаций являются представители так называемого «Комитета спасения Украины», «которые несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан во время Революции Достоинства и развязывания военной агрессии РФ против Украины».
В СБУ также обратили внимание, что, по оперативным данным, к выполнению провокаций планируется привлечь членов отдельных украинских общественных организаций, «которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами и их политическими проектами в Украине еще с начала 2000-х годов».
«Вместе с представителями „Евразийского молодежного движения“ Александра Дугина псевдопатриоты из этих организаций причастны к совершению ряда антиукраинских акций — повреждению памятника воинам УПА в Харькове в декабре 2006 года, уничтожении. Памятного знака в честь принятия Конституции Украины на горе Говерла в октябре 2007 года и другим», — сообщили в СБУ.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, СБУ, организация, агрессор
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