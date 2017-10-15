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Витрати на нардепів зростуть на третину мільярда
Бюджетні витрати на зарплати нардепам, їх помічникам та працівникам парламенту і підвідомчих організацій у 2018 році можуть зрости на 390,3 млн гривень, якщо проект бюджету проголосують без змін, інформує 1NEWS з посиланням на УП.
За даними проекту «Марлін» такі дані містяться у бюджетних запитах Верховної Ради України на 2018 рік.
Загалом на роботу парламенту у 2018 році передбачено витрати на рівні 1,6 млрд. гривень — на 400 млн. більше за витрати поточного.
На зарплати депутатам та їх помічникам наступного року можуть витратити 552,8 млн гривень. На 423 депутатів припадає 1692 помічника. Для працівників Верховної Ради та підвідомчих організацій запланували 586,6 млн гривень.
Згідно з документами, зросла і кількість співробітників парламенту: наступного року їх кількість може зрости до 2240 осіб (минулоріч — 1911 ос.).
Також планується значне підвищення витрат на депутатські відрядження — до 33,9 млн. гривень проти 13,9 млн грн., запланованих на 2017 рік.
Як відомо, 20 жовтня 2016 року Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів. Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 «мінімалок», що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.
Источник: 1news.com.ua
Теги: Донбасс, расходы, Верховная Рада, депутаты
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