Активист рассказал о подготовке в Киеве мощной провокации с целью разжечь закарпатский сепаратизм

16.10.2017 15:10

По мнению общественного активиста Дмитрия Карпа, во время запланированных на завтра, 17 октября, массовых акций протеста, можно будет увидеть четкие признаки подготовки провокации, что, в свою очередь, способно стать толчком для искусственно раскрученной темы сепаратизма в Закарпатской области.



«Я смотрю, какой огромный резонанс наблюдается между Саакашвили и Матиосом в раскачке темы «сепаратистов в Закарпатье». Матиос озвучил фейк про 150 км «частной границы» в Закарпатье в текущем году, изрядно приправив его своей истерикой про «местные ужасы». Ну а у Саакашвили крышу и вовсе снесло. Там, как оказалось, нет украинского государства. План на 17-е число, скорее всего - устроить в Киеве очень мощную провокацию, чтобы люди Медведчукма получили возможность устроить заворушку в Закарпатье. ФСБ не терпится организовать очередную горячую точку в Украине, превратив её в еще одну серую зону, но уже на границе с ЕС», - написал Карп на своей странице в Facebook.



Вместе с тем, общественный активист заявил, что таким информационным «вбросам» украинские граждане не верят.

Источник: http://replyua.net