Гройсман подкинул на яблоки. Кому повысили пенсию, а кому сократили

16.10.2017 19:30

Первые пенсионеры уже получили свои новые «осовремененные» пенсии, но разрекламированная правительством реформа на деле осчастливила немногих. Более того, у некоторых выплаты даже сократились.

Эксперты говорят, что не стоит верить обещаниям, на самом деле денег в Пенсионном фонде нет и в ближайшем будущем не предвидится.

«Пенсионная реформа в действии. Маме (70 лет) повысили. Было 1509 грн, стало 1331 грн», — рассказала киевлянка Оксана Г. Другие пишут в соцсетях и на форумах. «Маме осовременили пенсию. 38 лет стажа, до этого получала 1800 грн (это с доплатой за отцовский орден — 200 грн). Знаете, на сколько осовременили? Аж на 359 гривен! Страшная сумма — 2159 грн. Разбогатела пани, не знает, на что потратить — то ли на путешествие вокруг света, то ли автомобиль купить. Это похоже на унижение человека, который работал всю жизнь, не украл ни копейки. Не брала от тех, которые рвались в депутаты, ни денег, ни гречки», — поделилась эмоциями одна из пользователей соцсетей.

«Моя пенсия составляет 2140 грн, стаж — почти 40 лет, — говорит «Вестям» 74-летняя пенсионерка Валентина Калачева. — Пришла СМС на телефон, теперь она увеличилась на 124 грн. Я не верила, что мне дадут много, но такого разочарования не испытывала давно. Где те 200 грн хотя бы? А 700 грн кому дадут? Лучше бы ничего не обещали, мы ведь действительно этого 1 октября ждали давно, надеялись. Я даже задумала на лишние деньги подарок внукам сделать, теперь уже ничего не сделаю, яблок куплю разве что», — говорит пенсионерка.

Министр соцполитики Андрей Рева обещает, что пенсионерам придут письма от Пенсионного фонда, где точно будут указаны суммы повышения. «Мы заявляли, что из 12 млн пенсионеров повышение получат 5,6 млн человек. Еще для 4 млн увеличиваются соцстандарты с 1 октября — это дополнительные 140 грн. Поэтому все пенсионеры получат разные цифры, уравниловки, как раньше, не будет. Что касается меньшей суммы выплат, то такого не может быть. Потому что в законе четко указано: те, у кого сумма пенсии после перерасчета будет меньше, те получат старую пенсию. Поэтому вашей читательнице надо идти в свой местный пенсионный фонд», — сказал Рева «Вестям».

Экономический эксперт Александр Охрименко говорит, что больше всего от перерасчета пострадали те, кто на пенсию выходил не так давно. «Во-первых, они изменили коэффициент, который использовали для расчета пенсии. Был 1,35, теперь — 1, фактически его нет. Второе. Ранее за основу брали прожиточный минимум, а теперь — минимальную зарплату в 3200 грн. Она больше прожиточного минимума и при расчетах, когда вашу среднюю зарплату делят на 3200, результат получается меньше. Фактически большую прибавку в 1 тыс. грн получат только 8% пенсионеров. Все остальные — в среднем 140 грн, на большее не стоит рассчитывать», — говорит Охрименко.

Экономист Юрий Гаврилечко также уверен, что никаких серьезных повышений пенсий и не предвидится. «Еще раньше говорили, что добавку в тысячу гривен получат единицы. Для всех остальных не изменится ничего. Ведь правительство четко говорило, что повысят 5,6 млн пенсионеров из 12 млн. Т. е. половины пожилых людей это событие даже не коснется. Поэтому чему люди удивляются? Нигде в законах нет такого понятия, как осовременивание пенсий, поэтому никакой ответственности за эти лозунги правительство не несет. Есть понятие «индексация пенсий», которая не проводится правительством с середины 2012 года. И даже сейчас они хотят ввести индексацию через три года, но она будет в два раза меньше, чем реальный рост цен», — говорит Гаврилечко.

Источник: https://from-ua.com