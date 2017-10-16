- Схвильована Джамала звернулася до українців12:45
- Известному в Украине волонтеру сожгли автомобиль12:32
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- За какие долги могут лишить субсидии11:47
- Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией11:35
- На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка11:25
- Эксперты рассказали, куда уходят деньги большинства украинцев10:46
- Накопительная система пенсий: сколько украинец сможет собрать себе на старость10:31
- Побив і облив кислотою: подробиці сімейної трагедії дружини депутата10:15
- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето10:00
Известному в Украине волонтеру сожгли автомобиль
На своей странице в соцсети Facebook известный в Украине волонтер Юрий Тыра сообщил, что неизвестные злоумышленники подожгли ему грузовой автомобиль, о чем сообщает replyua.net. «Вот так и произошло: я вышел из машины под своим частным домом и увидел, как мой грузовик полыхает пламенем. Вместе с тем, трудно умолчать о том, что постоянные поездки на фронт по доставке грузов и техники в район проведения антитеррористической операции не прекращаются четвертый год», — написал он.Также Тыоа сообщил, что в кабину кто-то бросил бутылки с зажигательной жидкостью.
«Огонь фактически уничтожил автомобиль, до приезда сотрудников пожарной службы я его тушил, как мог, под наблюдение зевак, снимающих пожар на телефоны. Хорошо, что мне удалось спасти располагающуюся рядом машину с недавно вставленными стеклами. И это те самые автомобили, которые мне служили верой и правдой на протяжение многих лет, а в годы войны доставлявшие гуманитарные грузы в зону АТО», — рассказал Тыра.
«У меня официальный статус погорельца, автомобиль не подлежит восстановлению. Я этого не делал давно, однако у меня стало меньше одним боевым конем. На этой неделе я забрал с капитального ремонта два буса», - добавил волонтер.
Теги: Украина, Донбасс, волонтер, автомобиль
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Мирослав Гай: "Любого рода действия, призывы к демонстрациям и бунту в данное время нужно воспринимать как военную операцию врага"
- СБУ: Экс-волонтер вывозил оружие из Донбасса
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Волонтер Юрий Касьянов: "Война - надолго. Для всех. Это надо принять"
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Схвильована Джамала звернулася до українців12:45
- Известному в Украине волонтеру сожгли автомобиль12:32
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- За какие долги могут лишить субсидии11:47
- Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией11:35
- На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка11:25
- Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы11:12
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- Эксперты рассказали, куда уходят деньги большинства украинцев10:46
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил07:33
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают