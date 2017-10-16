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Эксперт: ни в этом, ни в следующем году в Украине дефолта не будет
В 2017 и до осени 2018 в Украине дефолта не будет, если не считать дефолта по судебным искам кредиторов к Украине. Как передает replyua.net, об этом своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
Он отмечает, что условие, на котором экс-министр финансов Украины Наталия Яреськодоговорилась с кредиторами о реструктуировании 24-миллиардной задолженности с почти 5-миллиардной премией, не выполнено. Кредиторы согласились подарить Украине часть долга и отсрочить платежи, только, если Украина добьется как минимум 4,5% роста ВВП. Пока что рост ВВП с трудом, но переваливает за планку 2% и имеет тенденцию к стагнации, а не к росту.
«Народ в Украине вовсе не дети и раз они покупали облигации Украины, они должны были понимать что назад своих денег они уже не дождутся», – написал Соломон Манн. По его словам, сейчас многое будет зависеть, как пройдут переговоры в Вашингтоне, где наша делегация во главе с министром финансов Александром Данилюком пытается убедить МВФ предоставить нам очередной транш. От этого будет зависеть, остановятся ли растущие цены в Украине.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, гривня, дефолт
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