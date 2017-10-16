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Эксперты рассказали, куда уходят деньги большинства украинцев

16.10.2017 10:46
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Эксперты рассказали, куда уходят деньги большинства украинцев

В Государственной службе статистики заявили о том, что за первые шесть месяцев этого года 94 процента всех доходов украинцы тратили на еду и коммуналку, и лишь 6 процентов от всех заработанных средств они откладывали на другие нужды, информирует replyua.net

При этом в Госстате отметили, что ровно год назад украинцы тратили около 91 процента заработанных средств, из чего можно сделать вывод, что уровень жизни в стране продолжает снижаться. Эксперты видят тенденцию к увеличению расходов в том, что наиболее востребованные товары и услуги, прежде всего, это продукты и лекарства, а также расходы на проезд, дорожают быстрее, нежели официальная статистика по средней инфляции в Украине. 

Средняя зарплата в стране за последние три года возросла почти в два раза, однако траты граждан продолжают увеличиваться, и это связано с тем, что зарплаты «не успевают» за ростом цен на товары и услуги. Средний доход на одного украинца сейчас составляет около 4,6 тысяч гривен в месяц, из этих денег на еду тратятся 1 850 гривен, на проезд – 460 гривен, на лекарства – не меньше 280 гривен. 



Теги: Украина, Донбасс, деньги
 
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