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Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией

16.10.2017 11:35
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Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией

Украина быстро сможет собрать войско в случае полномасштабной войны с Россией, а также поможет Запад.

Такое мнение высказал Апострофу военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, вероятность того, что украинская армия сможет остановить российское войско в случае большой войны, огромная.

“Я думаю, что они не решатся – это первое. Потому что та же натовская авиация поддержит нас с воздуха в случае, если они попытаются. Не забывайте, что если мы сейчас просто объявим мобилизацию, то добробатов будет в два раза больше, чем Вооруженных сил. 2014 год повторится очень быстро. Я знаю столько желающих пойти в добровольческое движение. Если будет дана команда, что надо защищать страну, то очень многие пойдут. Этого и боится Кремль – они хорошо запомнили 2014 год. А Кремль прекрасно видит настроение народа, видит, что настроения такие, что люди будут защищать. Получить огромный фронт на тысячи километров с партизанской войной – Россия это не потянет”, – сказал Жданов.

Также он отметил, что в случае нападения России на Украину в конфликт включится международное сообщество.

“Не стоит забывать, что сразу же включатся механизмы ООН, о чем мечтают и США, и Израиль. Сразу же начнется процесс реформирования Совета безопасности, потому что страна-агрессор не имеет права вето и не может быть постоянным членом Совбеза. Очень много закрутится механизмов. И Европе некуда будет деться”, – подчеркнул военный эксперт.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
 
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