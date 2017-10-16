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Киевские копы сломали руку женщине
В Киеве полицейские сломали руку женщине, которая нарушила правила дорожного движения
Об этом рассказал в Facebook муж пострадавшей женщины.
По словам мужа, его жена 14 октября двигалась в сторону улицы Михайловской, которая была перекрыта полицией. Как и другие водители, женщина совершила разворот в противоположное направление, в сторону Львовской площади. В этот момент от отеля Интерконтиненталь, нарушая правила дорожного движения (под знаком стоянка запрещена) стояла патрульная машина. И они из всего потока машин решили остановить и, как потом выяснилось, оштрафовать Оксану за «злостное нарушение правил дорожного движения» — пересечение двойной разделительной полосы.
На видео, которое опубликовал мужчина, видно, что женщина отказывается предоставить полицейским водительское удостоверение и документы на машину и начинает звонить мужу. Тогда полицейский выдергивает ее из машины и заламывает руки. На другом видео видно, что после этого он пытался затолкнуть женщину в полицейскую машину и надеть на нее наручники.
Как отмечает пользователь, в авто в это время находились двое несовершеннолетних детей.
«Так должны действовать европейские полицейские, Arsen Avakov, Юрий Луценко?», — задается вопросом возмущенный муж.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, полиция, перелом, рука
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