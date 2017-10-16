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Лавров: Украина первая "напала" на Донбасс
Глава российского МИД уверен, что Франция и Германия якобы не могут договориться по Минскому процессу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Украина "напала" на Донбасс, и обвинил Францию и Германию в недоговороспособности. Об этом он сказал в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
По словам Лаврова, выполнение Минских соглашений тормозится из-за "неспособности или нежелания украинской власти" выполнить свою часть политических реформ и "предоставить гарантии безопасности населению Донбасса".
Лавров заявил, что жители Донбасса "оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот".
"Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: "мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как". Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются", – отметил Лавров.
При этом он считает, что "для всех участников этих событий должна быть амнистия, должен быть особый статус этих территорий, закрепленный в Конституцию и должны быть выборы".
"Саботируется. Это опять же вопрос договороспособности, в том числе договороспрособности Германии и Франции, которые подписались вместе с нами под Минским комплексом мер", – добавил Лавров.
Как известно, Верховная Рада Украины 6 октября приняла за основу президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (реинтеграция Донбасса). Лавров считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия не собирается и впредь выполнять условия Минских соглашений.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс
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