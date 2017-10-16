На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка

16.10.2017 11:25

Польский посол в Украине Ян Пекло в интервью журналистам «Интерфакс-Украина» заявил, что в скором времени состоится встрече на уровне глав Министерства образования Украины и Польши для того, чтобы обсудить нормы нового закона Украины «Об образовании», сообщает replyua.net. «Мы планируем провести такую встречу, так как видим необходимость в проведении подобных консультаций на уровне министра образования Украины Гриневич и министра образования Польши», — сказал посол.



В ответ на вопрос журналистов о том, как в Варшаве относятся к языковой статье украинского закона об образовании, посол Польши заявил, что власти Польши согласны с позицией Киева о том, что нужно изучать украинский язык, но также уверены, что Украина должна гарантировать возможность изучения родного языка национальными меньшинствами. Ян Пекло уверен, что Украина и Польша должны провести двухсторонний диалог относительно данного вопроса. «Нам необходимо просто поговорить между собой и разъяснить некоторые моменты», — добавил Пекло.



Как известно, ранее глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт потребует от Европейского Союза ввести санкции против Украины в случае, если новый закон о языках не будет отменен.