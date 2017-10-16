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Основатель «Азова» мог убить себя сам, - Нацполиция
Бездыханное тело одного из основателей полка «Азов» Виталия Княжеского, более известного под позывным «Витус», было найдено в лесу под городом Харьковом, о чем в своем «Фейсбуке» сообщил народный депутат ВРУ Игорь Мосийчук.
Как информирует replyua.net, парламентарий сообщил: «Под городом Харьковом в лесу был найден труп Виталия Княжеского 1980 года рождения, уроженца города Изюм Харьковской области. «Витус» был женат, имел дочь. Он весной 2014 года активно участвовал в борьбе с сепаратизмом в Харькове. Княжеский был одним из старшин первого состава «Азова», где являлся ответственным за вооружение подразделения».
В отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области подтвердили информацию, что на улице Деревянко возле автомобильной заправки было найдено бездыханное тело мужчины. Согласно предварительной информации сотрудников полиции, 37-летний житель Харькова покончил жизнь самоубийством, выстрелив сам себе в область груди из охотничьего оружия. В это же время депутат Мосийчук очень сомневается в таком предварительном выводе правоохранителей. «Не могу поверить в самоубийство «Витуса», в голове не укладывается!».
Теги: Украина, Донбасс
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