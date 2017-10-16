Побив і облив кислотою: подробиці сімейної трагедії дружини депутата

16.10.2017 10:15

На Буковині неадекватний депутат побив і спотворив колишню дружину.

Заставнівський районний суд постановив призначити чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як виявилося в ході судового розгляду, подружжя роз’їхалося, але депутат не залишав спроб помиритися. Правда, робив він це збоченим методом. Перший раз обвинувачений побив жінку, бо прийшов миритися, але застав у неї на подвір’ї іншого чоловіка.

Друга спроба відновити сім’ю також закінчилася плачевно. Жінка згоди на «мир» не дала, тому чоловік вийшов в коридор, подумав, а потім повернувся в кімнату. Там він облив її сірчаною кислотою зі словами: «Нехай, мене тепер судять».

За словами постраждалої, в той день від колишнього чоловіка пахло горілкою і цибулею. Обливши її, він розвернувся і пішов. В результаті жінка проходила лікування в декількох лікарнях, в тому числі одеському очному інституті імені Філатова, але медики не змогли відновити їй зір. Вона отримала хімічні опіки 8% тіла, понівечене обличчя і повністю втратила зір на лівому оці.

Источник: https://from-ua.com