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Побив і облив кислотою: подробиці сімейної трагедії дружини депутата
На Буковині неадекватний депутат побив і спотворив колишню дружину.
Заставнівський районний суд постановив призначити чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Як виявилося в ході судового розгляду, подружжя роз’їхалося, але депутат не залишав спроб помиритися. Правда, робив він це збоченим методом. Перший раз обвинувачений побив жінку, бо прийшов миритися, але застав у неї на подвір’ї іншого чоловіка.
Друга спроба відновити сім’ю також закінчилася плачевно. Жінка згоди на «мир» не дала, тому чоловік вийшов в коридор, подумав, а потім повернувся в кімнату. Там він облив її сірчаною кислотою зі словами: «Нехай, мене тепер судять».
За словами постраждалої, в той день від колишнього чоловіка пахло горілкою і цибулею. Обливши її, він розвернувся і пішов. В результаті жінка проходила лікування в декількох лікарнях, в тому числі одеському очному інституті імені Філатова, але медики не змогли відновити їй зір. Вона отримала хімічні опіки 8% тіла, понівечене обличчя і повністю втратила зір на лівому оці.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, депутат, жена, избиение, Буковина
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