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СБУ требует от государства увеличить финансирование
Служба безопасности Украины требует увеличить свое финансирование в бюджете на будущий год, который будет рассматриваться в Верховной Раде уже 19 октября.
Как передает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, СБУ хочет, чтобы из бюджета дополнительно было выделено порядка 6,8 миллиардов гривен. В СБУ говорят, что из нормативной потребности ведомства в 14,3 миллиардов гривен в проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено по общему фонду лишь 7,5 миллиардов гривен. В связи с этим дополнительная потребность составляет 6,8 миллиардов гривен. Впрочем, Кабинет министров не разделяет желания Службы безопасности.
В настоящее время он предлагает увеличить финансирование украинских силовиков всего на один миллиард гривен. Если это будет учтено, в будущем году Служба безопасности получит 7 миллиардов 700 миллионов гривен на свои нужды. В этом году было выделено 6,7 миллиардов.
Теги: Донбасс, финансирование, СБУ, государство
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