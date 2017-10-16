- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето10:00
- ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ СИДЯ: НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ09:47
- Эксперт: ни в этом, ни в следующем году в Украине дефолта не будет09:30
- Порошенко привітав Курца з перемогою08:38
- Новый транш МВФ для Украины: в Минфине сделали важное заявление07:40
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- Оснований для роста цен на тепло в Украине нет, - Кабмин07:10
- Шведский дипломат: Донбасс должен быть очищен от боевиков21:10
- С начала года в Украине произошло 1185 убийств, - Нацполиция20:10
- "Выйди за меня!": Как и ради чего прошел Всеукраинский марш за права животных19:50
Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето
16 октября, в понедельник, на большей территории Украины ожидается потепление, и ближайшие дни погоду будет определять теплый атмосферный фронт – в стране начнется бабье лето.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет синоптик Наталья Диденко. По ее словам, тучи все-таки рассеются, и выглянет солнце, и такая комфортная погода будет сохраняться несколько дней. «Постепенно, в течение недели, температура воздуха идет до: на западе и на юг до + 18 + 24 градусов, на севере до + 14 + 20 градусов, на востоке до + 10 + 16 градусов, в центре + 15 + 21 градусов», - пишет синоптик. Диденко подчеркивает, что на этой неделе действительно будет много солнца, что не свойственно для второй половины октября.
Погода также порадует и жителей Киева – в понедельник в столице также немного потеплеет, выглянет солнце. 18 и 19 октября воздух в столице будет прогреваться до 20 градусов.
Теги: Донбасс, погода, тепло, осень, бабье лето
- Синоптик: 25 сентября – теплый день, потом резко похолодает
- Сегодня в Украине будет теплая и сухая погода, на западе ожидаются сильные дожди
- После уникального лета украинцы «наслаждаются» осенними сюрпризами: свежий прогноз
- Донецк полностью готов к отопительному сезону
- Тепло возвращается: синоптики дали долгожданный прогноз
- Осень по-украински: в некоторых регионах сегодня потеплеет до +20°
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето10:00
- ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ СИДЯ: НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ09:47
- Эксперт: ни в этом, ни в следующем году в Украине дефолта не будет09:30
- Звезду советского кино нашли при смерти после таинственного исчезновения09:20
- В РФ умер легендарный актер09:10
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- Порошенко привітав Курца з перемогою08:38
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Новый транш МВФ для Украины: в Минфине сделали важное заявление07:40
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил07:33
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- 5 причин, через які ви не можете заснути10:50
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают