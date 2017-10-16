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Украина переходит на зимнее время: все, что нужно знать
Украина уже в октябре перейдет на зимнее время. Так, в 2017 году переход состоится 29 октября.
В 4 часа утра нужно перевести стрелки часов на один час назад.
Перевод часов может усугубить физическое состояние из-за стресса, который испытывает организм от смены времени.
Болезни сердечно-сосудистой системы и склонность к депрессии – если один из этих случаев ваш, то вы находитесь в группе риска.
Вот, что нужно знать о потенциальных опасностях.
1. Согласно ряду исследований, в первые дни после перевода стрелок на зимнее время резко возрастает количество инфарктов и самоубийств. Первое связано с переменой длительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на зимнее время.
2. Самоубийства являются следствием обострения сезонной депрессии. Его вызывает сокращение светового дня и отсутствие солнечного света при пробуждении. Если вы склонны к депрессии, постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни, ведь любая из них может сыграть роль "спускового крючка".
3. По статистике, в первый день после перевода стрелок на час назад возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.Если вы чувствуете, что подвержены стрессам и в целом склонны нервничать от нехватки сна, постарайтесь не садиться за руль.
4. Лучшим способом защиты от негативных последствий перевода стрелок часов на зимнее время является сон. За несколько дней до перевода часов лучше начать ложиться спать раньше. Хотя бы на 15 минут. Также в этот период рекомендуется избегать дневного сна и пить кофе во второй половине дня.
5. Питательный завтрак и прогулка сразу после того, как солнце взойдет, помогут "включить" в организме нужное время. Ведь из-за пробуждения в темноте циркадный ритм организма нарушается, поясняют медики. А от этого ритма напрямую зависит работа имунной системы.
Чтобы минимизировать негативного влияние перевода часов, эксперты советуют:
за несколько дней до перевода часов стоит начать ложиться раньше спать (хотя бы на 15 минут). Кроме того, в это время эксперты советуют избегать дневного сна и пить кофе во второй половине дня;
чтобы легче уснуть вечером, устройте физкультуру: работа мышц позволяет израсходовать адреналин, и тогда наступают расслабление и дремота;
поспать только 20 лишних минут;
не есть на ужин углеводы, а на завтрак – тяжелую пищу, добавив однако в утренний рацион жиры и белки (молочную кашу с кусочком масла, яичницу или творожную запеканку);
насыщать организм светом: с утра, пока собираетесь, включите ритмичную музыку и зажгите побольше ламп, на рабочем месте также включите яркий свет, в обеденный перерыв хотя бы на полчаса выйдите на улицу, чтобы напитаться солнечной энергией.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зима, перевод часов, перевод стрелок
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