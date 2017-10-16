- Венгрия выдвинула новое обвинения Украине из-за закона об образовании17:52
- Через потужний антициклон в Україні передбачається різка зміна погоди17:38
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- Украина переходит на зимнее время: все, что нужно знать16:50
- СБУ требует от государства увеличить финансирование16:34
- Вандалы нагло разбили крестный ход во Львове16:15
- Летальное оружие для Украины: в США сообщили хорошую новость16:00
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- Активист рассказал о подготовке в Киеве мощной провокации с целью разжечь закарпатский сепаратизм15:10
- ГРОЙСМАН РАЗВЕЯЛ МИФ О ТОМ, ЧТО УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕН И УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ СВЯЗАНЫ14:57
Венгрия выдвинула новое обвинения Украине из-за закона об образовании
Сийярто продолжает нагнетать ситуацию по украинскому вопросу и Соглашении об ассоциации Украина-ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинский закон "Об образовании" якобы грубо нарушает права человека. Об этом он сказал перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.
По его мнению, Украина своим законом нарушила права человека.
"С тех пор, как украинский парламент принял закон об образовании ... в соседних с ЕС странах происходит грубое нарушение прав человека. Они отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык при получении образования в возрасте с 10 лет. Это – грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения об ассоциации", – заявил Сийярто.
Дипломат подчеркнул, что на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной Венгрия будет ставить этот вопрос на повестку дня. Следующее заседание Совета Ассоциации Украина-ЕС запланировано на декабрь этого года.
Напомним, 10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения. Он выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.
Ранее Венгрия резко раскритиковала новый языковый закон, который якобы нарушает права венгерского нацменьшинства в Украине.
12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов относительно закона "Об образовании". Решение ПАСЕ достаточно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств.
Днем ранее во время выступления на сессии ПАСЕ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Венгрия
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- ИЗМЕНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ПРОВОЗА НА КПВВ ДОНБАССА15:30
- КАК ПЕНСИОНЕРКА ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ – 70 ТЫСЯЧ ГРИВЕН13:31
- В КОНСТАНТИНОВКЕ ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ АТО12:00
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Венгрия выдвинула новое обвинения Украине из-за закона об образовании17:52
- Через потужний антициклон в Україні передбачається різка зміна погоди17:38
- Гламурная модель откусила водителю ухо из-за правды17:25
- Законопроект о реинтерации Донбасса: Геращенко анонсировала поправки17:12
- Украина переходит на зимнее время: все, что нужно знать16:50
- СБУ требует от государства увеличить финансирование16:34
- Вандалы нагло разбили крестный ход во Львове16:15
- Летальное оружие для Украины: в США сообщили хорошую новость16:00
- Похоронили заживо: женщина 7 лет страдает от собственной "смерти"15:45
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил07:33
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду