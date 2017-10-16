Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому

16.10.2017 21:15

«Прорив кордону» на пункті пропуску «Шегині» та подальша активність колишнього очільника Одеської обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі ознаменувався цікавою деталлю - політик наголосив, що у нього вкрали паспорт. Але документ про особу, як виявилось, мав не настільки драматичну долю, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис у соціальній мережі, оприлюднений журналістом Володимиром Бойком.



Так, Бойко нагадує, що Саакашвілі, перебуваючи у Львові на наступний день після свого вторгнення до України, зауважив, що прикордонники буцімто викрали його паспорт. Більше того, політик наполягав, що його паспортний документ зараз лежить на столі в кабінеті президента. Саме посилаючись на відсутність паспорта та неможливість ідентифікувати його особу, Саакашвілі відмовився підписувати протокол про адміністративне правопорушення, який йому намагались вручити правоохоронці.



Тим не менш, доля паспортного документа виявилась не настільки буремною як про те розповідав політик. Раптом сталось чудо – девятого жовтня 2017 року Саакашвілі вирішив відвідати футбольний матч між збірними України та Хорватії. Для цього він перед входом на стадіон пред’явив паспорт (як відомо, на стадіони пускають за паспортами). Більше того, доказ своєї відвертої брехні сам Саакашвілі розмістив на Ютубі, - зауважує Бойко.

Источник: http://replyua.net