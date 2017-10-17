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БОРИС КОЛЕСНИКОВ: ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НУЖНО БЫЛО РЕШИТЬ ЕЩЕ НА ЗАРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ
Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в пятницу, 13 октября, в эфире «Прямого канала», передает zi.dn.ua.
«Я считаю, что языковый вопрос нужно было решить давно, еще на заре независимости. Еще Л. Кучма давал обещания на выборах 1994 года, и статью 10 (Конституции Украины — Ред.) надо было прописывать еще тогда. И ни одна маргинальная партия никогда бы не получала голосов (манипулируя языковым вопросом — Ред.)», — отметил политик.
Борис Колесников также подчеркнул, что полстраны говорит на русском языке, в том числе и в Киеве, и это никого не смущает.
«Ни один из президентов Украины до конца не понимает корень успеха свободного мира. Потому что корень очень простой: верховенство права и безусловное уважение к частной собственности. Это минимум для того, чтобы страна была успешной», — считает оппозиционный премьер-министр.
«Мы забросили экономику, практически похоронили украинскую экономику. Нас не будут уважать за шароварный патриотизм, такого не будет», — резюмировал Борис Колесников.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, украинский язык, русский язык, Конституция, независимость
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