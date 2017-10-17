БОРИС КОЛЕСНИКОВ О СОБЫТИЯХ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ И ВОЗЛЕ НЕЕ

17.10.2017 21:44

1. Структурирование судов по видам преступлений, в том числе и коррупции, это украинское ноу-хау, которое нигде в мире не существует. А что, убийство и изнасилование, является меньшим по тяжести преступлением, чем коррупция? Конечно нет. Поэтому создание отдельной, вертикально интегрированной компании «по борьбе с коррупцией», это не тот случай, когда нужно применять такую интеграцию. И что вообще в таком случае будут делать все экономические департаменты таких ведомств, как СБУ, ГПУ и МВД, а главное сами «не коррупционные» суды?

2. Депутатская неприкосновенность, тема, которая набила оскомину. Ничто не мешает собрать голоса и отменить неприкосновенность всех ветвей власти: депутатов Верховной Рады, судей и президента Украины. В зале достаточно голосов для принятия такого комплексного решения.

3. Какой должна быть система выборов в Украине? Пропорциональной, мажоритарной или смешанной? В стране, которая в Европе занимает первое место по коррупции и последнее место по уровню жизни, никаких мажоритарных выборов быть не может. Власть имущие скупят все округа. И, в конечном счете, мы получим тот же парламент, а может быть и хуже. Если мы вернулись к конституционным изменениям 2004 года, то давайте будем последовательными.

У нас может работать исключительно пропорциональная система, когда партии несут ответственность перед избирателями. Но не такой «камуфляж», который мы наблюдали на местных выборах в 2015 году. Когда, по сути дела, привязка депутатов к округам превратилась в скрытую мажоритарную систему. То есть, те же яйца только в профиль.

Центризбирком, за деньги политических партий, участников процесса, публикует полный список кандидатов, утвержденный съездом той или иной партии. И рассылает каждому избирателю. С полной биографией кандидатов в депутаты. Это и есть открытые списки для избирателей.

«Раз пошла такая свадьба», и депутаты хотят повысить себе зарплату, а неприкосновенность снять с 2020 года, то давайте заодно решим еще один вопрос. В три раза уменьшим число депутатов, до 150 человек, и троекратно повысим им зарплаты. Вот это и есть настоящая реструктуризация. Обращайтесь в бизнес, он вам поможет! Или лучше классическое — заграница нам поможет?

Источник: zi.dn.ua.