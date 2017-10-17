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КОГДА ПЕНСИИ БУДУТ ПО 500 ЕВРО: МИНИСТР ДАЛ ОТВЕТ

17.10.2017 09:31
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КОГДА ПЕНСИИ БУДУТ ПО 500 ЕВРО: МИНИСТР ДАЛ ОТВЕТ

Пенсии могут подняться до 500 евро тогда, когда политика увеличения зарплат будет продолжаться и в дальнейшем, сообщил Андрей Рева, Размер пенсий напрямую зависит от размера зарплат, точнее от размера отчислений в Пенсионный Фонд, которые производит население во время трудовой деятельности. Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne, передает zi.dn.ua.

По словам министра, размер пенсии в 500 евро привязан к зарплате в 1000 евро. По его прогнозам, если и в дальнейшем зарплаты будут расти, то к 2020-21 году средняя зарплата по Украине составит 15 тысяч гривень, или 500 евро, для этого в стране есть все предпосылки. Когда удастся достигнуть этого рубежа, то соответственно вырастет и пенсия, сообщил Рева.

Если темп роста зарплат сбавляться не будет, то выйти на заявленный уровень пенсий будет возможно.



Теги: Украина, Донбасс, зарплата, пенсионный фонд, пенсии
 
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