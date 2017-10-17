Многомиллионная афера: НАБУ сообщило о подозрении инвестору "Трейд Коммодити"

17.10.2017 08:29

Задержанному инвестору компании "Трейд Коммодити" Владимиру Трофименко сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

16 октября Трофименко был задержан в Киеве и доставлен в НАБУ на улицу Сурикова. Он является одним из инвесторов ООО "Трейд Коммодити", подозреваемого в растрате 149 миллионов гривен из-за схемы с закупками топлива.

"По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Минобороны Украины совершивших преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 млн гривен. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч. 5 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - написано в сообщении НАБУ.

Отмечается, что досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

По информации, Трофименко является приближенным к депутату из "Батьківщини" Сергею Соболеву и бывшему лидеру парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Игорю Грыниву.