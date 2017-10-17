"Мы все здесь останемся, пока они не примут все, что мы требуем", - Саакашвили призвал не разбирать палатки под Верховной Радой

17.10.2017 21:06

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что останется вместе с митингующими под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, данная акция будет продолжаться до тех пор, пока власти не выполнят все требования пикетчиков. Кроме того, он призвал всех украинцев присоединиться к бессрочному митингу. "Мне кажется это хорошая идея нам тут всем остаться, пока они не примут все, что мы требуем. Я останусь вместе с вами. Нас будет все больше и больше, мы будем сильнее", - сказал Саакашвили.

Стоит отметить, что сегодня, 17 октября, под стенами парламента собралось около 4 тысяч человек. Все они требуют проведения политической реформы.

Напомним, к вечеру активисты начали устанавливать палатки возле здания Верховной Рады. Митингующие несут спальники, а также просят киевлян помочь продуктами питания и теплыми вещами.